İETT’nin emektar otobüsleri ziyaretçilerini bekliyor

Onlarca yıl boyunca İstanbullulara hizmet veren emektar İETT otobüsleri, Taksim ve Sultanahmet Meydanı’nda sergileniyor.

Sozcu.com.tr

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İBB’ye bağlı İETT, 150. kuruluş yıldönümünü ‘İETT’nin Konforlu Otobüsleri’ sergisi ile kutluyor.

Sergi kapsamında İstanbul’un tarihinde ve toplumsal kültüründe derin izler bırakan 8 ayrı markaya ait nostaljik otobüslerin 4’ü Taksim’de, 4’ü de Sultanahmet’te İstanbullularla buluştu.

Özellikle Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli troleybüs olan Tosun ile birçok Yeşilçam filminde kullanılan Leyland marka otobüsler, serginin gözdeleri oldu.

Eski otobüsleri gören İstanbullular zihinlerinde geçmişe yolculuk yaptı.

1871 YILINDA KURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, atlı tramvayların hizmete başlamasıyla, 1871 yılında kuruldu.

150 yıl önce başlayan toplu ulaşım, çok geçmeden atlı arabadan, elektrikli troleybüse, oradan motorlu otobüslere, günümüzde çevreci otobüslere kadar uzandı.