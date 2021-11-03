İstanbul’a 24 kadın şoför daha geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. arasındaki işbirliği kapsamında şehir içi ulaşımda çalışan kadın şoförlere 'Güvenli Sürüş Eğitimi' verildi. Eğitimlere İETT bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför katıldı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un zorlu ve yoğun trafiğinde görev yapan İETT’nin kadın şoförlerine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

İETT bünyesinde şehir içi ulaşımda görev yapan kadın şoförlere, MAN ProfiDrive Akademisi’nin uzman eğitmenleri tarafından iki gün süreyle güvenli sürüş ve MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid eğitimleri verildi.

İnteraktif eğitimlerin yanı sıra araç üzerinde uygulamalı olarak da gerçekleştirilen eğitimlere İETT bünyesinde aktif hatlarda çalışan 27 kadın şoförden 24’ü katıldı. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan kadın şoförler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

“DAHA FAZLA KADIN ŞOFÖR İSTİHDAM EDECEĞİZ”

MAN’ın İstanbul İkitelli Tesisleri’nde gerçekleştirilen Güvenli Sürüş ve MAN Lion’s City Efficient Hybrid teknik eğitim tanıtım törenine, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ve eğitimde yer alan kadın şoförler katıldı.

Törende konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, İBB olarak kadın istihdamına özel önem verdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘toplumsal yaşamda eşitlik’ temelli anlayışı nedeniyle İstanbul'da bugün sadece İETT’de değil, itfaiyeden şehir hatları vapurlarına, metrodan güvenlik personeline, hemen her alanda kadın çalışan sayısını artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda da gelecek dönemde çok daha fazla kadın şoförü istihdam etmek istiyoruz” dedi.

“NEGATİF ALGININ GİDERİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise, hayatın her alanında kadınların bilgi, beceri, yeteneklerine güvendiklerini vurgulayarak, “Şehir içi ulaşımda kadınların ticari araç kullanımında yerleşik olan negatif algının giderilmesini de hedefleyen bu eğitimin sonunda da gördük ki; kadınlar fırsat verildiğinde her işin üstesinden başarıyla gelebiliyorlar. İstanbul gibi dünyanın en zorlu trafiğine sahip bir şehirde, otobüs gibi bir ağır vasıtayı kullanmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bu nedenle de İETT bünyesinde bu işe girme cesareti gösteren ve İstanbul şehir içi ulaşımında başarılarıyla fark yaratan tüm kadın şoförleri tebrik ediyorum” diye konuştu.