İfadesi ortaya çıktı! Abdullah Şevki kimdir? İşte Zümrüt Apartmanı kitabının yazarının merak edilenleri…

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti. Ankara’da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, verdiği ifadede, ABD’de yaygın olduğunu belirttiği ‘kirli gerçeklik’ akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

ABDULLAH ŞEVKİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF mezunu. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans çalışmaları var. İlk şiiri 1980 yılında, Oluşum Dergisi’nde yayımladı. Uzun süre yurtdışında çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Halen İngilizce ve Fransızca dillerinde çevirmenlik yapıyor. Eski, Agora, Berfin Bahar, Kum, Şair Çıkmazı, Şiiri özlüyorum, Ünlem vb. gibi birçok yazın dergisinde şiir, şiir çevirileri, eleştiri, deneme, araştırma ve öyküleri yayımladı. Yazın çalışmaları sürdürmekte.

