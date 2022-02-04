İflasını yaptığı şarkıyla duyurdu

Yalova'da ahşaptan ürettiği hediyelik eşyaların satışını yapan girişimci, ürünlerine talep olmayınca iflas bayrağını çekti ve bunu da yaptığı şarkıyla duyurdu.

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Standart boyut

Evli ve üç çocuk sahibi Orkun Parlak, üç yıl önce Ona Hediye Al isimli bir firma kurdu. Parlak, 45 bin liralık yatırımla çeşitli ahşap işleme makineleri aldı. Evinin bodrumunu atölyeye çeviren Parlak, burada hazırladığı hediyelik eşyaların üretimine başladı.

Ürünlerini internet üzerinden satışını yapan Parlak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar çekti. Parlak, ayakta kalmak için birçok hamle yapsa da hiçbiri sonuç vermedi. Ahşap işleme makinelerini elinden çıkaran Parlak, sonunda iflas etti ve firmasını kapadı.

Aynı zamanda müzisyen olan Parlak, iflas sürecinde yaşadıklarını yaptığı şarkıyla anlattı ve buna da bir klip hazırladı.

ÜNLÜLERİN REKLAMI DA YETMEDİ

Ürünlerini ünlülere ulaştırarak tanıtımını yapmak istediğini fakat bunda da başarılı olmadığını söyleyen Parlak, “En çok rağbet gören ürünümüz ahşaba fotoğraf işlemekti. Ünlülere de gönderdik. Hakan Ural’a, Çiçek Dilligil'e gönderdik. Onlar paylaştılar ama yine olmadı. Ayakta kalamadık” diye konuştu.

YENİ HEDEFİ YOUTUBE

Asıl mesleğinin müzisyenlik olduğunu dile getiren Parlak, yıllarca gitar dersi verdiğini ifade etti. Parlak, YouTube’a yüklediği şarkılarla şansını burada da deneyeceğini sözlerine ekledi. (İHA)



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