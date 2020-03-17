İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi geliyor?

Kökünde azot depolayabilme özelliğine sahip olduğundan verimsiz topraklarda da yetişebilen ve Türkiye’de özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilen iğde ağacının (Elaeagnus) meyvesi olan iğdenin böbrek rahatsızlıklarından damar sertliğine pek çok faydası bulunmaktadır. İğdenin insan sağlığı açısından faydalarına gelin daha yakından bir göz atalım.

İğde, özellikle A, C ve E vitaminleri, flavanoidler ve diğer biyoaktif bileşiklerde çok zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Aynı zamanda, bir meyve için oldukça alışılmadık olan oldukça zengin bir esansiyel yağ asitleri kaynağıdır. Peki, ağızda bıraktığı hafif mayhoş tadıyla adından söz ettiren iğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İĞDENİN FAYDALARI NELERDİR?

İğdenin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* İğde, böbrek hastalıklarına iyi gelir. Böbrek hastalığı olanların, bol bol iğde tüketmesi faydalı olacaktır. İğdenin kendisi gibi, çekirdeği ve çiçeği de faydalıdır. Hepsi birlikte kaynatılıp çay şeklinde tüketilirse böbrek taşı sorununa da iyi gelir.

* C vitamini bakımından zengin bir meyve olan iğdeyi kışın tüketmek bünyenin güçlenmesini sağlar. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına da destek olur.

* Kuru iğde ve yaprağı beraber kaynatıldığında elde edilen çay, kuru öksürüğe iyi gelir.

* İshal, önemli sindirim ve bağırsak problemlerinden birisidir. Vücutta su kaybına yol açan, halsizlik ve iştahsızlığı da beraberinde getiren ishali, iğdeyi suda kaynatarak içmeniz, sizi bu problemden kısa sürede kurtaracaktır.

* İğdenin içeriğinde bol miktarda bulunan omega 7 yağı vücuttaki kalojeni artırarak cildin ve saç köklerindeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

* İğde karaciğerdeki toksinleri temizler, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar sağlığının korunmasına katkı sağlar.

* İğde, yemeklerden sonra hazımsızlık sorunu yaşayanlarda mideyi rahatlatır.