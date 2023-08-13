İğrendiren olay: Yıkanmış ıspanak paketinin içinden canlı kurbağa çıktı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir aile, marketten aldıkları açılmamış bir ıspanak paketinde canlı bir kurbağa bulunca şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yaşayan Amber Worrick isimli kadın, Southfield’deki Meijer süpermarkette Earthbound Farms’ın yıkanmış ve ayıklanmış organik ıspanak paketini satın aldı ve bunda olağandışı bir şey fark etmedi.



“Hiçbir şey görmedim, ağırlık hissetmedim. Kıpırdayan bir şey hissetmedim.” diyen talihsiz kadın, eve gelip de paketi açtıklarında buldukları canlı kurbağayla şaşkına döndü.

Kızının çığlık attığını, kendisinin de büyük bir şoka girdiğini paylaşan anne, “Tanrıya şükür kurbağayı yemedim.” yorumunda bulundu.

Kaliforniya’ya özgü bir Pasifik ağaç kurbağası olduğu ortaya çıkan hayvanın yapraklı sebzede yaşadığı ve hala hareket ettiği görüldü.

Beklenmedik keşfin ardından ıspanağı ve kurbağayı mağazaya iade etti ve parasını geri aldı.

Yıkanmış ve doğranmış ıspanak markası Earthbound Farms’ın ana şirketi Taylor Farms, söz konusu hata için özür dilemek amacıyla bir mesaj gönderdi.

Ancak Worrick, “Paketin üzerinde üç kez yıkandı gibi bir şey yazıyor. Yıkanmış olduğuna inanmıyorum, yoksa canlı bir kurbağayı yakalarlardı.” diyerek yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirdi.

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