Ihlamur’un kilosu 300 liraya çıktı

Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak, coronaya karşı bağışıklığı güçlendirmek isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı.
Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı.
Kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilosu 300 lirayı bulunca, fiyatını görenler, ürünü bütçelerine göre gramla satın almaya başladı.
75 GRAMI 20 LİRA
Aktarlarda 75 gramı 20 liradan satılan ıhlamurun yanı sıra, kış aylarında en çok tercih edilen diğer bitkilerin fiyatları şöyle:
* Hibiskus kilosu 60 lira, zencefil ile zerdeçal kilosu 75 lira, adaçayı ile kekik demeti 7,5 lira, kök zencefil adaçayı, çalba, kök zerdeçal, tarçın, hibiskus, aynısefa çiçeği karışımından elde edilen kış çayının 120 gramlık paketi 15 lira.
GEÇEN YIL 200 LİRAYDI
Aktar Erol Uzun, “Ihlamuru 75’er gramlık paketler halinde 20 liradan satıyoruz. Kışın en çok tercih edilen bitki çayı ıhlamur. Geçen yıl 200 liradan satılan ıhlamur 300 liraya yükseldi” dedi. (DHA)