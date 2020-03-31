İhtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtılıyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına corona virüsü ile mücadele devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtımına başladı.

SÖZCÜ/İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş., corona virüsü salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtmaya başladı.

İzmir'in İsmetpaşa, 1.Kadriye, 2.Kadriye, 19 Mayıs, Akarcalı, ve 26 Ağustos mahallelerinde başlayan kampanya ile günde 2 binden fazla çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor. Belediyeye bağlı ekipler, dağıtılan gıda miktarını önümüzdeki günlerde artırmayı hedeflediğini belirtti.

BİZ VARIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi hiç geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda; 1-5 yaş arası çocuğu olup, geliri bulunmayan, sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırıyor. “Biz varız” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek veya gönüllü olmak isteyenler 444 40 35 numaralı telefon hattını arayarak bilgi alabiliyor.