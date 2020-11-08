Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İkbal Gürpınar’ın acı günü
İkbal Gürpınar’ın acı günü
Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi Neriman Dönmez hayatını kaybetti.
Yaşam 8 Kasım 2020 - 21:21

Corona virüsü nedeniyle tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü sunucunun oğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19’dan dolayı Hakk’a yürüdü.

* Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek.

Foto: İHA

Öte yandan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce corona virüsü nedeniyle vefat etmişti. (İHA)

Etiketler