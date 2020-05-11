IKEA’nın Çin şubesinde bir kadın mastürbasyon yaptı, video viral oldu

Çin’de bulunan yapı markette yaşanan bir olay şoka uğrattı. Bir kadın mağazada herkesin gözü önünde, kimseye aldırmadan bir koltukta mastürbasyon yaptı. Genç kadının bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Görüntülerin viral olması üzerine ise dev şirketten bir açıklama geldi ve “Durumu hemen polise ilettik. Bundan sonra daha sert önlemler alacağız’ denildi. Söz konusu videoda, mağazada alışveriş yapanların bu esnada arkadan yürüyüp geçmesi ise Çin’de gündem oldu.