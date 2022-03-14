İki bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ümit Bartın ve arkadaşı, Köprücük köyündeki iki bin yıllık kiliseyi gezerek turizme kazandırılmasını istedi.

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Yüksekova’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yer alan iki bin yıllık kilise, zamana rağmen ayakta duruyor.

İlçede birçok doğa olaylarını ve gezdiği esnada karşılaştığı ilginç anları kayda alan Ümit Bartın, bu sefer iki bin yıllık kiliseyi gezdi.



Yıllardır hiçbir şekilde bozulmayan ve günümüze kadar gelen kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını isteyen Bartın, şunları söyledi:

“Arkadaşımla Köprücük köyünde geziyorduk. Arabadan inip köyün her tarafını gezip yine ilgi çekici bir şeylerin fotoğraflarını çekiyorduk. Köyü gezerken evlerin arasında bir yapının diğerlerinden çok farklı olduğunu gördük Karşılaştığımız taş yapı tarihi bir kiliseydi ve kilisenin yanında bir ev vardı.”

“Bu durumun bize verdiği heyecanla kiliseyi dışardan fotoğraflarken hemen o evden çıkan köy sakini bizi ağırladı. Ermenilerden kaldığı bilinen kilisenin kapısını açarak içeri girebildik ve bu tarihi mekâna birebir şahit olduk. Kilisenin iki bin yıllık tarihi bir geçmişi var. Köyün içinde saklı kalmış ve oradakilerin dışında böyle tarihi bir yapının daha önce hiç kimse tarafından keşfedilmemiş olması daha da ilginçti.” (İHA)