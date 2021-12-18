İki çuvalla başladı! Şimdi işinin patronu oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde iki çuval cevizle işe başlayan üç çocuk annesi, kendi işinin patronu oldu.

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Coğrafi işareti alınan Niksar cevizi, ev hanımı olan Nezahat Dolu’nun (55) hayatını değiştirdi.

Evde kendi imkanları ile iki çuval cevizle iş hayatına başlayan Dolu, sanayi sitesinde ceviz kırma atölyesi açtı.

Eşi ve çocuklarının yanı sıra dört kadına istihdam sağlayan Dolu, yurt içi piyasaya ceviz içi gönderiyor.

“ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM”

10 yıl önce evde ceviz kırarak başladığı iş hayatında patron olmaktan mutlu olduğunu belirten Dolu, “Çalışıyorum, çalışmayı da çok seviyorum. Bütün kadın arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Herkesin elinde bir becerisi vardır mutlaka. Herkes elinden gelen beceriyi yapmaya çalışsın. Evde oturup zaman öldürmektense çalışmak daha mantıklı” dedi.

Dolu, eşi ve çocuklarının da desteği ile aile şirketi kurduklarını belirterek, “Kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. Ceviz patroniçesi olmak güzel bir duygu. Böyle hitap edilmesi hoşuma da gidiyor” diye konuştu. (İHA)

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