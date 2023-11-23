İki domuz kavga etti: Ayı meraklı gözlerle izledi

Kütahya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, iki domuzun kavgasını ve bir ayının meraklı bakışlarını kaydetti.

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Yaban hayatı fotoğrafçısı İbrahim Tunca tarafından kent merkezi yakınındaki ormanlık alana konulan, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar, ayı ve domuzları görüntüledi.

Kayıtlarda, bir bozayının fotokapana meraklı bakışlarla yaklaşması, domuz sürülerinin hareketleri ve iki domuzun kavgası yer aldı.

İki domuzun kavgası, fotokapana yansıyan görüntülerde yaklaşık 30 saniye sürdü. Kavga sırasında birbirlerine saldıran domuzlar, birbirlerinden yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

Kütahya’nın orman zengini bir il olduğunu belirten yaban hayatı fotoğrafçısı İbrahim Tunca, “Doğayı ve yaban hayatını çok seviyorum. Bu nedenle kayıt altına almak istedim. Ormanlık alana yerleştirdiğim fotokapanların böylesine güzel ve ilginç görüntüleri kaydetmesi beni de mutlu ediyor. Bu işi hobi olarak severek yapıyorum. Doğa insana huzur veriyor” dedi.

Doğayı ve yaban hayatını korumak önemli

Tunca, doğayı ve yaban hayatını korumanın çok önemli olduğunu belirterek, “Doğayı ve içindeki canlıları korumak hepimizin görevi. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor” diye konuştu. (AA)

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