İki erkek kardeş, kız kardeşlerine can olacak

Şırnak'ta yaşayan Nergis Turay'a (26) 'aplastik anemi', Melike Turay'a (20) lösemi teşhisi konuldu. Her ikisine ilik nakli gerekiyordu. Yapılan testler sonucu Nergis'e kardeşi Mevlüt'ün (23), Melike'ye de diğer kardeş Muhammet'in (13) iliklerinin uyduğu saptandı. Yakında nakil yapılacak.

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Şırnak’ta yaşayan 7 kardeşten Nergis Turay’a 9 yıl önce Ege Üniversitesinde ‘aplastik anemi’ tanısı konuldu. Nergis Turay, tedavi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Nergis’e ilik nakli yapılması kararlaştırılırken, ailesi test için hastaneye çağrıldı. Ablasına ilik verebilmek için test yaptıran kardeşlerden Melike’nin de lösemi hastası olduğu saptandı. Melike de hastanede tedaviye alındı.

Yapılan testlerde Mevlüt’ün iliğinin Nergis’e, Muhammet’in iliğinin de Melike’ye uyumlu olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi gören iki kardeşten Melike’ye kasım ayı sonunda nakil yapılacak. Nergis ise yaralarının iyileşmesi ardından operasyona alınacak.

“ABLAMIN KAHRAMANI OLACAĞIM”

Ablası Nergis’e ilik verecek olan Mevlüt Turay “Ailede çalışan bir ben varım. Aileme bakıyorum. Ablam ve kardeşimin sağlığına kavuşmasını istiyorum” dedi.

Muhammet Turay da “Melike ablama döner olacağım. Ona ilik vereceğim. Onun kahramanı olacağım. Her ikisinin de sağlığına kavuşmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)