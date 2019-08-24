İki iyi kadın: Engelli kedileri sahipsiz bırakmadılar

Antalya ve Düzce'de yaşayan iki kadın, engelli kedilere sahip çıkarak gerçek bir hayvanseverlik örneği sergiliyorlar. Antalya'da otobüs şoförü Filiz Karatepe, biri görme engelli diğeri felçli olan iki yavruya bakıyor ve üstelik onları evde bırakamadığı için her gün işe götürüyor. Düzce'de yaşayan Selen Piroğlu ise çöpte bulduğu görme engelli kediyi evine alarak onun hayata tutunmasını sağlıyor. İşte iki iyi kadının hikayesi...

Antalya’nın otobüs şoförü Filiz Karatepe, işe her gün biri görme engelli biri felçli iki yavru kedisiyle geliyor. Kedilerini kafese koyup şoför mahallinin yanına bırakan Karatepe, “Evde bırakamıyorum çünkü tel kafesin içerisinde sıkışmış şekilde gördüm bir tanesini. Diğerinin kolu felçli evde beslenebilir ama ağlıyor ve yanında birini istiyor” dedi.

Evinde 4 köpek ve 13 kedisi bulunan Karatepe’nin köyünde baktığı 8 köpek daha var. Hayvansever Karatepe’nin iki yavru kedisinden birisi görme engelli, diğeri ise felçli. İki yavruyu evde bakacak kimse olmadığı için bırakamayan Karatepe, her gün yavrularla birlikte otobüs kullanıyor. Karatepe’nin minik kedileriyle yolculuğu, toplumsal konularda duyarlılık oluşturmak amacıyla paylaşımlar yapan Antalya Hakkında isimli bir sosyal medya hesabında paylaşıldı ve kısa sürede herkesin sevgisini kazandı.

“EVDE BIRAKAMIYORUM”

Otobüs şoförlüğü yaparak oğlunun masraflarını da karşılayan Karatepe, diğer yandan ev kirası, evin masrafları ve baktığı hayvanların masraflarını karşılamakta zorluk çekse de evcil hayvanlarını asla ihmal etmiyor. İki yavru kediyi mamayla besleyen Karatepe, “Evde bırakamıyorum çünkü tel kafesin içerisinde sıkışmış şekilde gördüm bir tanesini. Diğerinin kolu felçli evde beslenebilir ama ağlıyor ve yanında birini istiyor. İkisi anlaşabildiği için şu anda yanımdalar. Yol boyunca onları güneşten koruyorum ve mola zamanları beslemeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Yolculardan güzel tepkiler aldığı gibi olumsuz tepkiler de aldığını belirten Karatepe, “Bazen bana ‘hayvanların doğası sokakta olmak’ diyorlar. Sanki onlara sokak bıraktık, sanki onlara su bıraktık, sanki onlara doğa bıraktık. İnsanların biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Birçok hayvansever arkadaşım var, benim yaptığım onların yaptıklarının yanında hiçbir şeydir elbette” diyen Karatepe, “Ben hayvanlar için sahipleri ile birlikte binebilecekleri bir otobüs istiyorum. Maalesef hayvan sahipleri bu konuda mağdur oluyorlar, hayvanları ile binemiyorlar. Ben hayvansever olduğum için şikayet ve cezaları göze alarak yolcuları hayvanlarıyla birlikte otobüse alıyorum ama bu böyle olmamalı. Bu konuda destek bekliyorum” çağrısında bulundu.

ÇÖPTE BULDU, ONA HAYAT IŞIĞI OLDU

Düzce’de 3 yıl önce çöpte bulduğu gözleri görmeyen yavru kediyi tedavi ettirerek bakımını üstlenen Selen Piroğlu, sevgisiyle hayvanın adeta “hayat ışığı” oldu.

Piroğlu, 3 yıl önce miyavlama sesi duyduğu evlerinin yakınındaki çöp kutusunda gözleri görmeyen kedi yavrusu buldu. Yavru kediyi sahiplenen Piroğlu, hayvanı tedavi edilmek üzere veterinere götürdü. Ölümle sonuçlanabilen “kedi nezlesi” olduğu anlaşılan kedi, gözlerinden ameliyat edildi.

Piroğlu, “Fır Fır” adını verdiği kediye gösterdiği sevgiyle hayvanı adeta hayata bağladı.

“ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

Selen Piroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediyi 3 yıl önce ramazan ayında çöpe bırakılmış halde bulduklarını söyledi. Bulduklarında kedinin hiç hareket etmediğini anlatan Piroğlu, “Sanırım gözleri enfeksiyon kapınca öldü diye düşündüler. Bulduğumuzda avucumuz kadardı. Evde tedavi etmeye çalıştık ama olmadı. Sonrasında veterinere gittik.” diye konuştu. Piroğlu, tedavi sürecinde kedinin yaşamayacağa kanısına kapılıp üzüldüğünü anlatarak şöyle devam etti:

“İlk önce ilaç tedavisine başlandı ama ilaç tedavisi de fayda etmedi, gözleri daha kötü oldu. Başka bir veterinere götürdük. Gözlerinin alınması gerektiğini ama çok küçük olduğu için hayatını kaybetme riskinin de olduğunu söyledi. O şekilde ameliyata soktular. Ameliyatını sağlıklı bir şekilde atlattı. Bir süre veterinerde kontrol altında kaldı.”

Eve getirdikleri kedinin durumunun iyi olduğunu anladıklarını dile getiren Piroğlu, “Geldiğinden beri çok güçlüydü. İsmi de o yüzden ‘Fır Fır.’ Sürekli oyun halinde. Bize bu süreçte çoğu kişi ‘Uyutulsun, görmeden nasıl yapacak?’ dedi. Biz onları göze alarak bu yola başladık ama hiç öyle bir zorluğu olmadı. Diğer kedilere göre içgüdüleri, duyuları çok iyi. Kimse ‘Fır Fır’ın görmediğine inanmıyor çünkü çarpmadan gidebiliyor. Mamasına, suyuna kendi gidiyor. Yaşadığı her gün ve her hareketi bize neşe veriyor. Ailemizin neşe kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.

Piroğlu, kedisiyle aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu belirterek görenlerin bu duruma şaşırdığını kaydetti.

İHA/AA