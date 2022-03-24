İki kedi ve bir köpeğin yürek ısıtan dostluğu
Elazığ'da yağmurlu ve soğuk havada iki kedi ile bir köpeğin birbirine sokulduğu anlar, kameraya böyle yansıdı.
Elazığ’da soğuk ve yağışlı hava, vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarını da etkiledi.
Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüyen iki kedi ile bir köpek ısınmak için birbirine sokuldu.
Kediler ve köpeğin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Havaların soğuması ile birbirlerine sokularak ısınan hayvanların dostluğu herkese örnek oldu. (DHA)