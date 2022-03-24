HAYAT
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İki kedi ve bir köpeğin yürek ısıtan dostluğu

Elazığ'da yağmurlu ve soğuk havada iki kedi ile bir köpeğin birbirine sokulduğu anlar, kameraya böyle yansıdı.

Yayınlanma: 16:05 - 24 Mart 2022 Güncellenme:
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Elazığ’da soğuk ve yağışlı hava, vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarını da etkiledi.

Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüyen iki kedi ile bir köpek ısınmak için birbirine sokuldu.

Kediler ve köpeğin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Havaların soğuması ile birbirlerine sokularak ısınan hayvanların dostluğu herkese örnek oldu. (DHA)

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