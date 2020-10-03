İki Mustafa tartışılmaz

Karşınızda 96 yaşında bir delikanlı var! Evet, yanlış okumadınız. Hayat merdiveninde bir asıra sadece dört basamak kalmış… Hâlâ üreten, arı gibi çalışan… Hâlâ genç, dinamik… Atatürk aşığı… O, efsane müzisyen Bozkurt İlham Gencer, Sözcü HaftaSonu'na konuştu. “Atatürk gerçek bir Türk'tü” diyerek sözlerine başlayan Gencer, “Türklerin millet olarak uzun yıllar önceden var olduğuna inanmaktaydı.

ATATÜRK'ÜN GENCİYİM

‘Bir Türk Dünya'ya bedeldir' demiştir. Ekonomi politikası da çok güçlüydü. Her yönden büyük bir liderdi. Atatürk ile karşılaşsaydım ‘Siz yaşadıkça ben de yaşamak istiyorum' derdim. Ondan aldığım ilhamla ben bambaşka bir insan olurdum. Onun manevi evladıyım. Atatürk'ün genciyim! Çok seviyorum. ‘İki Mustafa asla tartışılmaz' diye pankart yazdım. Birisi Yüce Peygamber diğeri de Ulu Önder Atatürk. Tartışıldıkları müddetçe Türkiye'de birlik beraberlik olmaz.

KUTUPLAŞMA DURMALI

Her gün görüyoruz, Ya Atatürk ya din. Arada da biz gerçek Atatürkçü ve Müslümanlar eziliyoruz. Sahte Atatürkçüler ve sahte dinciler de Türkiye'de cirit atıyor. Yeni bir anayasa yapılırsa ilk olarak iki Mustafa tartışılmaz diye bir madde konulmalı. Tartışan ve tartışmaya açan da derhal 50 yıl hapse mahkum edilmeli. Bu kavga böyle biter. Yoksa bu kutuplaşma durmaz, iç savaş çıkar. Manevi gücümü Atatürk'ten aldım. İyi bir Müslüman'ım. Ama yobaz, sahte olanlardan değilim. Ben milli marşları çok severim. Marş olmazsa ordu yürümez.

2023 için Cumhuriyet marşı besteledim. 2023'ten önce ölürsem ilgililere verilsin diye vasiyet ettim. Birçok ülkeye Türkiye'yi tanıttım. 2017'de Kanada'da Cumhuriyet Bayramı programı yaptım” ifadelerini kullandı. Rekortmenler listesini gösterip “Vergi rekortmeni oldum” diyen Gencer, “Ülkesine vergi ödemeyen, askerlik yapmayan bir insanın yaşama hakkı yoktur. Parayı hiç sevmedim. 1965'te 55 bin lira vergi öderken benden çok daha fazla kazanan kişiler 5'te birini ödemiyorlardı” şeklinde konuştu.

O UNVANI İSTİYORUM

İlham Gencer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Devletimden bana, ‘Devlet Sanatçılığı' unvanının verilmesini rica ediyorum. Bizzat Cumhurbaşkanı'ndan… Kültür Bakanı'ndan rica ediyorum. Türkiye'yi dünyaya tanıtıyorum. Fransa Reisicumhuru Gaulle'den liyakat nişanı aldım. Açılsın, bakılsın. 96 yaşındayım. Evim yok, arabam yok. Kirada oturuyorum. Vergi rekortmeni oldum, Çanakkale Abidesi tamamlansın diye piyano çaldım. Benim gibi hizmetleri olan devlet sanatçısı varsa, çıksın ortaya! Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Hakkımı almadan ölmek istemiyorum!”