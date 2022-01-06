İki yıl aradan sonra Meis-Kaş yüzme festivalinden iyi haber

Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ve güçlü dostluk mesajlarının verildiği Meis-Kaş Yüzme Yarışması’nın tarihi belirlendi. Kaş Belediye Meclisi, iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan festivali 24-26 Haziran arasında gerçekleştirme kararı aldı.

Yusuf DEMİR

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İki ayrı ülkenin iki küçük kasabası tarafından düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasında güçlü dostluk mesajlarının verildiği Meis-Kaş Yüzme Yarışı, iki yıl aradan sonra bu yıl gerçekleştirilecek.

Kaş Belediye Meclisi, pandemi nedeniyle en son 2019 yılında gerçekleştirilen yarışı bu yıl 26 Haziran'da yapma kararı aldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş bu yıldan umutlu ve çok heyecanlı. SÖZCÜ'ye konuşan Başkan Ulutaş, “Belediye Meclisimiz festivalin ve yüzme yarışının tarihini de karara bağladı. 24-26 Haziran tarihleri arasında festivalimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ulutaş, “Geçtiğimiz yıl Meis tarafıyla görüşmelerimiz oldu. Olumlu da gelişti aslında ama pandemi nedeniyle yapmamaya karar vermiştik. Bu yıl yapacağız” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR YAŞANIYOR”

Başkan Ulutaş şöyle devam etti:

“Uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerin bizim festivalimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu ilçeler çapında bir festival. Hem Kaşlılar, hem Meisliler eskiden beri birbirlerine gelip giderler. Çok güzel dostluklar yaşarlar. Ben doğma büyüme Kaş'lıyım. Özellikle belediye başkanı olduktan sonra meslektaşımla görüşmelerim oluyor.

Meisliler neredeyse bütün ihtiyaçlarını buradan karşılar. Cuma günleri bizim pazarımız kurulur. Gelirler tüm alışverişlerini buradan yaparlar. İnşaat malzemelerini buradan alırlar.





Ancak pandemi nedeniyle tüm ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar burda da uygulandı. Halen karşılıklı olarak geçişler kısıtlı. Meis'te sağlık birimi yok. Bu ihtiyaçlarını Rodos'ta gidermeye başladılar. Haziran ayına kadar tüm hazırlıkları tamamlayıp festivalimizi mutlaka gerçekleştireceğiz.”

Bu yıl bir de sürpriz var. Festival kapsamında ilk defa yağlı güreş yarışları da yapılacak. Belediye Meclisi yağlı güreşlerin 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.