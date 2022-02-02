İki yıldır kuşlar için yuva yapıyor: Yeter ki onlar üşümesin

Karabük'te yaşayan Recep Özen, kuşların üşümemesi için evinin önündeki atölyesinde yuva yapıyor. Yuvaları ağaçlara asarak kuşların soğuktan korunmasına yardımcı oluyor. Özen, yuvalara her gün yem ve su da bırakıyor.

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Sarıahmetli köyünde yaşayan evli ve iki çocuk babası Recep Özen (67) kışın kuşların üşümemesi için yaptığı yuvaları tek tek ağaçlara takıyor.

Merdiven yardımıyla her gün ağaçlara çıkarak değirmenden aldığı buğdayları bırakıp, kaplara da su ilavesi yapıyor.

Recep Özen, “Kışın kuşların üşümemesi için yuva yapmak istedim. 2 senede 29 yuva yaptım. Daha da devam edeceğim. Yuvaları tahtadan yaparsam biraz daha zamanımı alıyor, diğerleri biraz daha kolay. Dayanıklılık bakımından siyah renkteki su boruları olanlar daha iyi. Yağmur ve karın altında çabuk bozulmasın diye. Tahtadan yapınca yuvaların üzerine sac yapıyorum. Yuva yapmak 1-2 saatimi alıyor. Önemli değil. Yeter ki onlar üşümesin” dedi.

Yuvaya girip çıkan kuşları gördükçe çok mutlu olduğunu ifade eden Özen, “Yavru yapıyor. Yavrunun sesini duyuyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Her gün yemlerine bakıyorum. Suları bazen donmuş oluyor. Ilık su ile çözüyorum. Onlar da içiyor” diye konuştu. (İHA)



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