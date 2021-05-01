İkinci Dipsiz Göl faciası engellendi

Çaybaşı ilçesinde yer alan doğa harikası Aşıklı Şelalesi gölünde define olduğunu öne süren B.B., hazırlattığı 51 sayfalık define arama faaliyeti proje tanıtım dosyası ile Ordu Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurdu.

Define araması sırasında dere yatağında suyun akış yönünün 50 metre uzaklıktaki değirmene yönlendirileceği, göle su akışının doğal taşlarla yapılacak bentle kesileceği, kırıcı ekskavatör kullanılarak göl dibinin kazılacağına yer verildi.

Dosyada akışın kesilmesinin ardından gölde kalacak suyun dalgıç pompa ile dere yatağına verileceği ve 50 metrekare alanda, 5 personelin 15 gün boyunca arama yapacağı belirtildi.

Proje sahası çevresinde önemli fauna ve flora türler ile nesli tehlikede olan türlerin bulunmadığı da iddia edildi.

YÖNETMENLİĞE AYKIRI BAŞVURU REDDEDİLDİ

Proje dosyası, 1/25000 ölçekli topoğrafik, jeoloji ve deprem haritaları, uydu fotoğrafları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Düzeni Planı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü görüşü ve acil eylem planını içeren ekleri ile Ordu Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aşıklı Şelale gölü için yapılan define arama başvurusunu son değişen yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

DİPSİZ GÖL SONRASI YÖNETMENLİK DEĞİŞTİ

6 Kasım 2019’da Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’de yasal izinli yapılan define kazısında, Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık göl yok olmuştu. Türkiye gündemine gelen kazı sonrası gölün eski haline getirilmesi için çalışma yapılmıştı.

Dipsiz Göl’ün yok olmasının ardından tartışılan define arama yönetmenliği değiştirildi.

Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan değişiklikle, define arama koşulları sınırlandırıldı. Başvuru sürecinde, define araması yapacaklara noter tasdikli muvafakatname ve Çevresel Etki Değerlendirme raporu alma şartı getirildi. 100 metrekare olan define arama sınırı 50 metrekareye düşürülen yönetmenlikte, karasal ortam dışındaki göl, dere ve denizlerde kazılar yasaklandı.

Bu kararla birlikte Aşıklı Şelalesi gölünde define aranmasına izin verilmedi.

Avukat Ozan Karagöz, “Dipsiz Göl’de hassasiyetin oluşmasından sonra yapılan mevzuat değişikliği ikinci bir Dipsiz Göl vakasını engelledi. Şelale gibi doğal değeri yüksek, binlerce yılda oluşmuş alanlarda tüketmeye veya define aramaya yönelik tutumların aslında ne derece kabul edilemez olduğunu da gözlemlemiş olduk. Hukuk devleti, her şeyin hukuka ve mevzuata uygun yapıldığı bir devlet değil, aslında hataların hukuk eliyle düzeltildiği devlettir. Dipsiz Göl vakasından sonra yapılan mevzuat değişikliği idarelere hakim olan prensip ve bakış açılarının değişmesi sonucu şelalenin kurtarılması çok sevindiricidir dedi. (DHA)

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