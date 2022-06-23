İkinci Dünya Savaşı’nda kilit rol oynayan Rolex saat rekor fiyata alıcı buldu

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Alman esir kampındaki “Büyük Kaçış”ta kilit rol oynadığı düşünülen Rolex marka bir saat, 3 milyon 300 bin TL (155.000 £) karşılığında satıldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Saat, 24 Mart 1944 gecesi, müttefik havacıların kendilerini Sagan’daki Stalag Luft III kampından özgürlüğe götürmesini umduğu, gizli tünel kuyruğunda 172. sırada olan İngiliz Teğmen Gerald Imeson tarafından takıldı.



Times’ın haberine göre, müzayede şirketi Christie’s, Oyster Chronograph model Ref 3525 saatin, muhafızların konumunu belirlemek için kesin zamanlamalara ihtiyaç duyulması nedeniyle kaçışta rol oynamış olabileceğini söyledi.

Saatin, su geçirmez istiridye kabuğu ve radyum dolgulu ibreleri ve rakamları bulunuyor.

Askeri saatlerin Luftwaffe tarafından ele geçirilmesine rağmen, savaş bittikten sonra, Rolex’in sahibi Hans Wilsdorf’un 1939’da yaptığı bir teklifin ardından Rolex’lerin teslim edilmesine izin verildi.

Saat, Oyster Chronograph sınıfının en üst modeliydi ve Imeson’un taktığı, paraşütle atlayan veya suya düşen havacılara verilen Goldfish kulübüne üyeliğini belirten bir kart ve bir iğne ile geldi.

Kaçış engellendikten sonra, Imeson, Alman misillemelerinden kurtulan şanslı tutuklular arasındaydı ve kamp 1945’te kurtarıldığında serbest bırakıldı.

Saat, 3 milyon 300 bin TL’ye (155.000 £) New York’taki, Christie’s’te gerçekleşen müzayede de isimsiz bir alıcıya satıldı.

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