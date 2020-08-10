İkinci el araç alacaklar dikkat

2020 yılında pandeminin de etkisi ile araç stoklarının tükenmesi, ikinci el piyasasının haddinden fazla yükselmesine neden oldu. Bir oto ekspertiz yetkilisi İbrahim Miraç Söken sıfır araçların henüz çok azının piyasaya sürülmesinden fiyatları astronomik biçimde artan ikinci el araçlar için ekspertiz firma seçiminin daha da önem kazandığını ifade etti.

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını otomobil dünyasını da vurdu. Global pazarda yaşanan araç üretiminin yavaşlaması vatandaşları ikinci el piyasasına yönlendirdi. Oto ekspertiz yetkilisi İbrahim Miraç Söken “Türkiye'de mart ayında başlayan ilk corona virüsü vakasının ardından hem ülke sathında hem de global pazarda araç üretiminde yaşanan yavaşlama 2. El araç piyasasını hiç olmadığı kadar yükseltti.

Araçların gerçekten belirlenen fiyatlar değerinde mi olduğunu anlamak için gösterilen ekspertiz firmaları daha da önem kazandı. Firmaların araç hakkındaki sağlık raporu mahiyetindeki ekspertiz raporlarına göre aracın fiyatı yükselebiliyor ya da düşebiliyor. Bu yüzden araç oto ekspertizlerine önemli birçok sorumluluk düşüyor. Bakılan araçların fiyatlarının artması ve elde yeterli araç stokunun olmaması ekspertizlerin çok daha dikkatli ve doğru kararlar ile rapor düzenlemesini önemli kılmıştır. Bunun ana sebebi ikinci el araç araç alacak ya da satacak kişiler ellerinde bulunan ekspertiz raporlarına göre aracın değerini belirleyip satışı gerçekleştiriyor. Emin olunmayan yada yanlış kararlar ile yapılan ekspertiz raporları maddi ve manevi anlamda alıcı-satıcıları zor durumda bırakabiliyor. Bu yüzden güvenilir ve kurumsal kimlik altında çalışan TSE standartlarına uygun firmalarla çalışılmasını tavsiye ediyoruz” İfadelerini kullandı.