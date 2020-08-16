İkinci el araçlar yatırım aracına dönüştü

Corona virüsü salgınından en çok etkilediği sektörlerden biri hiç kuşkusuz otomotiv sektörü oldu. Geçtiğimiz aylarda corona virüsü nedeniyle fabrikaların üretime ara verdiği küresel otomotiv endüstrisinde, bugünlerde ise üretim faaliyetleri sınırlı olarak devam ediyor. Tüketici talebini karşılayamayan üretim adetleri, talebi ikinci el araçlara kaydırmış durumda. Pazardaki talep, ikinci el aracı sıfır araçtan daha pahalı hale getirirken, bu yolla gelir elde etmek isteyenlerin sayısı da oldukça arttı.

İkinci el araç piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren otomotivci Yavuz Tekin, “Bazı modellerin ikinci el fiyatları neredeyse iki katına çıktı. İkinci el araç yatırım aracına dönüştü. Sıfır araç bulamayan tüketici soluğu ikinci el araçta alıyor.” ifadelerini kullandı. İkinci el araç fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirten Yavuz Tekin, merak edilen soruları yanıtladı.

“TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR”

Tekin: “Yaşanan pandemi sürecinden ötürü ve kur atışlarından kaynaklı zaten zor satışı yapılan sıfır araçların üzerine bir de tedarik sorunu eklendikten sonra insanlar doğal olarak ikinci el araçlar üzerinde yüksek talepler oluşturmaya başladı. Oluşan bu yüksek talep karşısında ikinci el araçlar marka ve model ayırt etmeden çok hızlı bir fiyat yükseliş ivmesine geçti. Oluşan bu durumun önümüzdeki yıllarda da çok fazla düzeleceğini düşünmüyorum” dedi.

“İKİNCİ EL PİYASASI HER DAİM CANLI KALACAK””

Tekin sözlerine şu şekilde devam etti, “İkinci el araç piyasasının her daim bu ülkede canlı kalacağını düşünüyorum. El değiştiren araçlarda bizim için yüksek potansiyeli sahip bir müşteri kitlesidir. Çünkü, eski aracın yeni sahibi, yeni aldığı aracın hevesiyle üzerinde birtakım değişiklikler yapmak ister. Jant ise bir aracın duruşunu etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Jant piyasasının da sahip olduğu eski hacmine, ekonomik istikrar sürdüğü sürece kavuşacağına inanıyorum” dedi.(İHA)

