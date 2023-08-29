İkinci el dükkanından aldı, 80 bin TL’lik değer biçildi

ABD'de yaşayan bir kadın, ikinci el mağazasından sadece 53 TL'ye (2 dolar) satın aldığı kolyenin aslında 80 bin TL'lik (3.000 dolar) kayıp bir sanat eseri olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

23 yaşındaki Jess Smith, bu yazın başlarında ABD eyaleti Pensilvanya’daki en sevdiği ikinci el mağazasında alışveriş yaparken takı rafında, “çok büyük, neon ve yarı saydam bir kolye” fark etti.

TikTok’ta yayınladığı bir videoda, yaşadıklarını anlatan Smith, mücevheri inceledi ve köşesinde 1973 yılı yazan bir imza fark etti, ancak karalamaların ne ifade ettiğini anlayamadı.

Kolyeyi satın aldıktan sonra, internet üzerinden görsel aramayı kullandı ve sonunda çalışmaları ilginç kolyeye çok benzeyen sanatçı Aaronel deRoy Gruber’ı buldu.

Keşfine şaşıran Smith, Aaronel deRoy Gruber Vakfı ile temasa geçti.





ABD’li merhum sanatçı Gruber, 60’lı ve 70’li yıllarda pleksiglas parçalara odaklanarak her biri benzersiz olan birçok kolye eseriyle tanınıyordu.

Smith, vakfın yöneticisiyle görüştüğünde kolyenin gerçekten orijinal bir parça olduğunu ve renkli mücevherlerin değerinin 80 bin TL’lik (3.000 dolar) olduğunu doğrulayabildiler.

“Onu asla satabileceğime inanmazdım” diye itiraf eden Smith, başka insanların da gelip görebilmesi için kolyeyi vakfa özel bir krediyle bırakmayı seçti.



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