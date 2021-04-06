İkinci eş için Türkiye’ye gelen Iraklılar dolandırıldı

Irak’ta başkalarıyla evli olan tüccar Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O. bir tanıdıklarının önerisi üzerine evlilik yapmak üzere İstanbul’a geldi. İkili, tanıştırıldıkları Suriyeli iki kadına, evlilik için para verdi.

Ancak parayı alan kadınlar sırra kadem bastı. Ülkelerinde tanındıkları için şikayetçi olmaktan çekindiklerini belirten Saeed D. T., evlilik için kişi başı 5 bin dolara (40 bin lira) anlaştıklarını söyledi:

“ÇİÇEK VE ÇİKOLATA DA ALDIK”

Irak’ta evliyim ve üç çocuğum var. İkinci kez evlenmek için Türkiye’ye geldim. Türkiye’de bir tanıdığım, “Bildiğim iki Suriyeli kadın var, annesiz ve babasız. Düzgün insanlar, sen ve İsmael M. O., onlarla evlenmek ister misiniz?” diye sordu. Biz de kabul ettik. Kısa süre sonra kadınlarla bir kafede buluştuk. Anlaştık ve evlenme kararı aldık. Düğünü nasıl yapacağımızı konuştuk. Aradan birkaç gün geçtikten sonra akrabalarımızla nikah için Esenyurt’taki evlerine gittik. Çiçeğimizi ve çikolatamızı da aldık. Nikah sonrası kendilerine elbise almaları için yüklü miktarda para verdik.

Nikah sonrası evden çıktık. Ertesi gün nikah kıydığımız kadınları aradık, telefonlarımızı açmadılar. Nikahtan beş gün sonra Irak’a gidecektik ancak o günden bu yana haber alamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Bu kişiler bizi kandırdı. Yüklü miktarda paramızı aldı. Bu dolandırıcıların başkalarını da kandırmalarını istemiyoruz.

“DÖRT ÇOCUĞUM VAR, EŞİM BİLİYOR”

Aracılara da para verdiklerini belirten doktor İsmael M. O. ise şunları anlattı:

Irak’ta evliyim dört çocuğum var. Evlenmek için Türkiye’ye geldiğimi eşim de biliyor. Türkiye’ye her zaman iş için geliyorum. Bir aracı sayesinde Suriyeli iki kadın ile tanıştık. Evlenmeye karar verdik. Kısa sürede nikah için buluştuk. Kadınların evine gittik. Bir hoca imam nikahımızı kıydı. Ancak nikah gününden sonra bir daha telefonlarımızı açan olmadı.

İMAM HİKAHI KIYAN HOCAYA 600 DOLAR!

Aracıya ve imam nikahımızı kıyan hocaya 600 dolar (4800 TL) verdik. Yine kadınların abisi olduğunu iddia eden bir kişiye para verdik. Bir çete tarafından dolandırıldık. Parayı bizden aldıktan sonra herkes ortadan kayboldu. Uçak bileti gibi masraflarla toplam 16 bin dolarımız (128 bin TL) gitti. (DHA)