İkiz kuzulara bebek gibi bakıyor

Amasya'da bir restoran sahibi, annelerinin besleyemediği yeni doğan ikiz kuzulara bebek gibi bakıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kızılca köyünde bir koyun üçüz yavruladı. Sütü az gelen koyunun kuzularından birisi öldü. Diğer ikisi için endişelenen sahipleri ise kent merkezinin yolunu tuttu. Aynı zamanda restoran işleten sahipleri kuzuları gözlerinin önünde büyütmek için restoranda özel bir bölme oluşturdu. Sevimli kuzular sıcak ortama kısa sürede alıştı.

İkiz kuzuların restorana neşe getirdiğini belirten İlhami Bağçuvan, “Sıcacık ortamda yaşatmaya çalıştığımız kuzularımızı biberonla besliyoruz. Annelerinden daha iyi bakmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bağçuvan, kuzuları bir süre daha misafir ettikten sonra çiftliğe götürüp sürüye katacaklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla yemek için gittiği restoranda karşılaştığı kuzuları görünce çok şaşıran Gülşen Kut, “Çok hoş ve herkese örnek olacak bir durum” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Çocuğu olmayan çift, kuzu Yaren'i evladı gibi seviyor