İkizler aynı birlikte

Bartın Jandarma Komutanlığı'nda ikiz kardeşler Yunus Emre (21) ve Yusuf Eren (21) Sezgin ile İbrahim (20) ve İsmail (20) Demir 5,5 aydır birlikte vatani görevlerini yapıyor.

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Yunus Emre Sezgin ve Yusuf Eren Sezgin ile İbrahim Demir ve İsmail Demir Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapıyor. Vatani görevleri sırasında da ayrılmayan ikiz kardeşler, 5,5 aydır birlikte askerlik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Jandarma er Yunus Emre Sezgin, “Burada görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. İkiz kardeşimle birkaç kere ayrılmıştık ama daha sonrasında hep birlikte olduk ve burada da birlikteyiz. Burada kardeşimin de olması insanı iyi hissettiriyor. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

Jandarma er İbrahim Demir de “Kardeşimle beraber okuduk ve büyüdük, beraber askerliğe geldik. Birbirimize çok benzemediğimiz için bizi çok karıştıran olmuyor” diye konuştu.

Jandarma er İsmail Demir ise “Böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiyordum. Görenler çok şaşırıyor. Gerçekten çok güzel bir şey” ifadesini kullandı. (DHA)