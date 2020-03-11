Çocukların bebeklikten çıkarak birey olma yolunda ilk adımlarını attıkları 2 yaş sendromu kendilerini kabul ettirmeye başladıkları dönemdir. Çocuklar ve ebeveynler için oldukça zorlayıcı dönemlerden biri olan iki yaş sendromu özellikle ikiz bebek ailelerinin daha çok emek sarf ettikleri dönemlerden biridir. Peki, İkizlerde iki yaş sendromu nasıl aşılır? Ebeveynler 2 yaş sendromuna karşı nasıl bir tutum takınmalıdır?

Tam olarak konuşma ve iletişim becerilerinin gelişmediği 18 ve 36. aylardaki çocuklar agresif, inatçı, huzursuz ve öfkeleri davranışlar sergileyebiliyor. 2 yaş sendromun da ailelerin oldukça özenli ve anlayışlı davranması gerekir. Kendi varlığını öne süremeye, kişiliğini herkese kanıtlamaya çalıştıkları bu dönemde ailelerin sabırlı davranarak çocuklarla inatlaşmadan öfkelerini kontrol edebilmelerini sağlamaları gerekir. İkiz çocuklarda durum her ne kadar vahim görünse de her çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi birbirinden farklıdır.

Bazı çocuklar iki yaş sendromunu daha derinden yaşarken bazıları daha sakin ve uyumlu olarak geçirebilir. Ancak bu dönemdeki ikiz bebeklerin özellikle birbirlerine tutumları oldukça önemlidir. Her ikisinin tepkilerine karşı duyarlı ve sakin davranmak ve aralarındaki kavgalara çok fazla müdahale etmemek gerekir. Örneğin oyuncakları paylaşamadıklarında ya da birbirilerine öfkeli davrandıklarında taraf tutmak ya da olayları her defasında çözümlemek hem çocuklar hem de sizin için aşılması zor bir yolculuktur.

İKİZLERDE İKİ YAŞ SENDROMUNA EBEVEYNLERİN TUTUMU NASIL OLMALIDIR?

2 yaş sendromu geçiren ikiz çocuklara bu dönemde daha dikkatli davranmak, her ikisinin de ihtiyaçlarını karşılamak, adil davranmak, tolere etmek ve sınır çizginizi aşmayacağınızı anlamalarını sağlamak gerekir. Çocuklarınıza sözel olarak ifade edemediğiniz duygularınızı onlarla oyun oynayarak daha sağlıklı ve etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz. İkiz çocuklarınızı dinleyerek anlayarak onların kendilerini daha huzurlu hissetmelerini sağlamak çocukların bu dönemini daha rahat geçirmelerini sağlayabilir.