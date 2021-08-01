İkizlerden dev sorumluluk

Tunç yazdı, Dila çizimleri ile süsledi. 9 yaşındaki Bodrumlu ikizlerin, diyabetli çocuklar yararına yazdığı Şeker Yağmuru adlı kitap Bodrum Diyabetli Çocuklar Vakfı için satışa sunuldu. Minik ikizler, şimdiden yardım amaçlı ikinci kitabın hazırlığına başlamanın heyecanını yaşıyor.

YAŞAR ANTER

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Bodrum'da yaşayan 9 yaşındaki ikizler Tunç ve Dila Soydaş, salgın döneminde hazırladıkları hikaye kitabı ile diyabetlilere destek olurken, ilçede de günün konusu oldu. Dila Soydaş'ın resimlerini çizdiği hikayesini ise kardeşi Tunç Soydaş'ın yazdığı Şeker Yağmuru isimli kitap büyük ilgi gördü. Şekerli gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkisini etraflarındaki kişilerde gören ve etkilenen ikizlerin kitabından elde edilecek tüm gelir Bodrum Diyabetli Çocuklar Vakfı'na bağışlanacak.

Aile destek verdi Tunç ve Dila'nın kitap hayali gerçek oldu.

Tunç Soydaş, rüyasında gördüğü ve hayalinde yaşattığı gökten yağmur yerine şeker yağmasını yazmayı düşündüğünü ancak bir süre sonra şekerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri gördüğünü belirterek “Annem diyabetli çocuklar ve hastalar olduğunu söyledi. Bende bilgisayarda bu düşüncelerimi yazıyordum. Daha sonra hikaye haline getirmek istedim. Kardeşim Dila kitabın resimlerini çizdi ve ortaya böyle bir kitap çıktı” diye konuştu. Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren müzisyen anne Pınar Seli Soydaş, çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Tunç'un hayalinde yağan yağmur damlaları yerine şekerler vardı. Şekerin insan vücuduna zararlarını okuduk, öğrendik. Tunç, bunları rüyasında görüp kaleme aldı. Aldığımız ilk izlenimler çok olumlu oldu. Şimdi Tunç ve Dila yine yardım amaçlı ikinci bir kitabın hazırlığına başladılar” ifadesini kullandı.

Pınar Hanım, ikinci kitap için de destek oluyor.

Kahramanımız Ali

Tunç ve kardeşi Dila, kitabı tüm çocukların severek okumasını umuyor. Kitabın kahramanı Ali, gökten yağmur yerine şeker yağmasını istiyor ve hayali gerçekleşiyor. Ancak sürekli şeker yiyen çocuklar ve insanların sağlığı bozuluyor. Tunç kitabın hikayesini şöyle anlatıyor: “Ali sürekli gökten yağmur yerine şeker yağdığını ve insanların şeker hastası olduğunu görünce sırtına bir roket yapmış bulutların üzerine giderek şekerleri görmüş. 10 bin tane şeker varmış, bir daha şeker yağmaması için şekerleri toplamış ve yağmur düzelticisi olmuş, işte kitabımda Ali'nin şeker merakını ve fazla şekerin nelere yol açtığını anlatmaya çalıştım.”