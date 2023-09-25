İkizlerin hayali gerçek oldu: Aynı okulda öğretmen oldular

Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler, hayalini kurdukları öğretmenlik mesleğine de aynı okulda başladı.

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Uşak’ta dünyaya gelen ve eğitim hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmayan tek yumurta ikizleri Ayşe ve Ayça Bilgin, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde Bitlis’in Tatvan ilçesine atandı.

İkizler, ilkokullarıyla aynı ismi taşıyan Cumhuriyet Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak göreve başladı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan Ayşe Bilgin, “Başarı sıramız birbirine yakındı ve sonuçlar bizi mutlu etti. Tercih sürecinde Bitlis’in Tatvan ilçesini seçtik. Okuduğumuz okulla aynı ismi taşıdığı için Cumhuriyet Ortaokulunu tercih ettik. Okulun iki matematik öğretmenine ihtiyacı vardı, ikimiz de ilk tercihimize buranın adını yazdık. Şans ve başarı faktörüyle aynı okula atandık. Bu duruma ailemiz de sevindi, biz de çok sevindik. İyi ki öğretmen olmuşum ve Tatvan Cumhuriyet Ortaokulunda göreve başlamışım. Buranın çalışma ortamı çok güzel, öğretmen arkadaşlarımızın tümü çok iyi ve yardımsever. Öğrenciler de çok sevimli” dedi.

“BURADA DA BERABERİZ, ÇOK MUTLUYUZ”

Ayça Bilgin ise “Eğitim öğretim sürecinin tümünde kardeşimle beraberdik. Burada da beraberiz ve çok mutluyuz. Aynı okulda matematik öğretmeni olarak görev yapıyor ve aynı evde yaşıyoruz. Ege Bölgesi’nden geliyoruz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni seçtiğimiz için mutluyuz. İyi ki geldik. Farklı yerleri, farklı kültürleri görme isteğimiz tercih sürecimizdeki en büyük etken oldu” diye konuştu. (AA)