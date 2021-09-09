İklim aktivisti açtığı sergiyle küresel ısınmaya dikkat çekti

Bodrum'da iklim aktivisti ve grafik tasarım sanatçısı Yasemin Sayıbaş Akyüz, küresel ısınmaya dikkat çekti. Akyüz, açtığı 'Küresel Isıtma' sergisinin gelirini orman yangınlarından mağdur olan köylere aktarılacak.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da yaşayan iklim aktivisti ve grafik tasarım sanatçısı Yasemin Sayıbaş Akyüz, 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali etkinlikleri kapsamında Toprak Ev’de açtığı ‘Küresel Isıtma’ isimli grafik tasarım sergisiyle küresel ısınmaya dikkat çekti.

Gümüşlük Müzik Festivali koordinatörü piyanist Levend Erenoğlu ve sanatçılarla açılışı yapılan sergide iklim krizi, küresel ısınma ve insan eliyle davetiye çıkartılan doğal felaketlerin insanoğluna ve doğal yaşama etkilerini anlatan 30 eser yer aldı.

“İKLİM KRİZİ YAŞANABİLİR BİR DÜNYA YOK OLUYOR”

Serginin gelirinin tamamının Milas ve Bodrum’da meydana gelen orman yangınlarında mağdur olan köylülere aktarılacağını belirten Akyüz, “İklim krizi ile dünya değil, yaşanabilir bir dünya yok oluyor. Dünyadaki tüm canlıların varoluşunu tehdit eden ısınmanın sebebi insan faaliyetleri, bilim söylüyor. Dünya kendiliğinden ısınmıyor, ısıtılıyor. İşte bu yüzden küresel ısınma değil, küresel ısıtma… Kelimeler güçlüdür, bir bakarız yakıp yıkan, akıp coşan, esip gürleyen gitmiş, bahar gelmiş…” diye konuştu.

Sergi 24 Eylül 2021’e kadar açık kalacak.