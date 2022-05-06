Geleceğe yelken açtılar, Artvin’den Bodrum’a ulaştılar

İklim değişikliğine dikkat çekmek için 22 Nisan tarihinde Artvin Hopa’dan yola çıkan üç yelken eğitmeni “Gelecek İçin Yelken Açıyoruz” projesi kapsamında 12 metrelik tekneleri ile bugün akşam saatlerinde Bodrum’a ulaştı. Hatay’da sona erecek proje için konuşan Murat Tan “Amacımız insanlığı bekleyen doğal felaketlere dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, insanın doğaya verdiği zararların en aza indirilmesini sağlamak bu nedenle çıktığımız 1700 millik seyahati fosil yakıt kullanmadan rüzgar ve güneş enerjisi ile sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan'da Artvin'in Hopa Limanı'ndan 12 metrelik Goog Day Sunshine isimli 12 metrelik yelkenli tekne ile “Gelecek için Yelken Açıyoruz” projesi kapsamında yola çıkan yelken eğitmenleri Murat Tan, Levent Çelik ve Onur Erdemir bugün akşam saatlerinde 1300 millik mesafe kat ederek Bodrum'a ulaştı.

RÜZGAR GÜCÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE 1700 MİL YOL KAT EDECEKLER

Bodrum Limanı'nda çiçeklerle karşılanan Bear Sailing Yelken Takımı yaklaşık 1700 mil yol kat ettikten sonra 12-13 Mayıs 2023 tarihlerinde Hatay'a ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Eğitmen Murat Tan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Yelken Kupası'nı kazanan tekne ile çevre ve doğa felaketlerin dikkat çekmek, insanın doğaya verdiği zararları en aza indirmek için farkındalık yaratmak amacında olduklarını belirterek “Bu nedenle yaklaşık 24 gün sürecek kesinlikle fosil yakıt kullanmadık. Tamamen rüzgar gücü, yani yelken ve güneş enerjisi ile yolumuza devam ettik ve ihtiyaçlarımızı giderdik” dedi.

DENİZLERDEN TOPLADIKLARI ÇÖPLERLE HEYKEL YAPACAKLAR

Tan, “Doğanın bizim için en önemli şey olduğunu doğayı korursak insanlar olarak geleceğimizin olabileceğini anlatmak istiyoruz. Deniz seyahati boyunca elimizden geldiğince temizlik yaptık ve o çöpleri topluyoruz. Denizden çıkan materyallerle bir heykel yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl meydana gelen yangınlar ve ondan önceki yıllarda meydana gelen felaketlerde boş durmayıp bir şeyler yapıp felaketlere karşı önlem alınmasını ve doğaya karşı çok daha duyarlı olunmasını anlatmak için bu projeyi hayata geçirdik. Umarım bu iklim krizine tüm dünyanın dikkatini çekmiş oluruz” diye konuştu.

Proje ekibi yarın sabah Bodrum'dan yola çıkarak Hatay’ın Samandağ ilçesinde sona erecek seyirlerini sürdürecekler.