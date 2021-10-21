İklim değişikliği menülerden o yemeğin kalkmasına neden olabilir

İklim değişikliği beyaz yer mantarı kıtlığına neden oluyor. Bloomberg'in haberine göre, kötü hava koşulları ve daralan trüf habitatlarının bir araya gelmesi nedeniyle beyaz trüf mantarı fiyatları fırladı; bu, restoranlarda trüf mantarlı yemekleri tüketiciler için çok daha pahalı hale getirebilecek bir maliyet artışı.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg, özel gıda distribütörü Chefs Warehouse’da beyaz yer mantarlarının şu anda 4.000 dolara mal olduğunu bildiriyor. Bu fiyat birkaç yıl öncesine göre oldukça yüksek. Urbani Truffles’ın başkan yardımcısı Vittorio Giordano, Bloomberg’e aynı yer mantarının 2019’da 1.100 veya 1.200 dolara mal olduğunu söyledi.

Restoranlarda, bu fiyat artışları büyük olasılıkla müşteriye de yansıyacak. Bir şef Bloomberg’e bir trüf mantarlı makarna yemeğinin maliyetini 100 dolara yükseltmeyi planladığını söyledi. Başka bir mantarlı yemeğin fiyatını da 175 dolardan 275 dolara yükseltmeyi planlıyor.

Çocuk bezi, bilgisayar çipi ve mobilya gibi diğer ürünlerin kıtlığı, tüketici talebindeki artışla ve pandemiden etkilenen tedarik zincirleriyle bağlantılı olsa da, beyaz yer mantarında çok farklı nedenlerle kıtlık yaşanıyor. Insider’dan Charlie Floyd, bir mantar olan yer mantarının geleneksel olarak gezegendeki en pahalı yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor.

Ayrıca trüf mantarlarının büyümesi de zor çünkü belirli bir habitata ihtiyaç duyuyorlar. Insider’ın bildirdiğine göre, 19. yüzyıldan beri Fransa’daki toplam trüf mantarı üretimi sezon başına 1.000 metrik tondan sadece 30 metrik tona düştü.

Chefs Warehouse’dan John Magazino, Bloomberg’e “hayatımızda artık beyaz yer mantarı olmama ihtimalinin yüksek olduğunu” söyledi: “Kızlarımın ömrü boyunca,” dedi, “soylarının tükeneceğinden oldukça eminim.”

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