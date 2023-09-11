İklim krizine dikkat çekmek için bitkileri dondurdu

Erzurumlu heykeltıraş Yıldız Özer, iklim krizine dikkat çekmek için ilginç bir sergi açtı. Sıfırın altında 5 derece olan müzede buz bloklar içerisinde 13 eser sergileniyor.

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Sergi, Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Atabuz Müzesi’nde yer alıyor. Müzede, buz bloklar içinde dondurulmuş çeşitli bitki ve çiçekler sergileniyor.

Heykeltıraş Yıldız Özer, serginin amacını şöyle açıklıyor:

“Çeşitli bitki ve çiçeklerin buz kalıpların içerisine yerleştirilerek dondurulmasındaki amaç, yok olmaları durumunda geleceğe bir bitki belgesi niteliği taşımaktır. Buzulların içinde saklı kalmış zamana dair kalıntılar bizlere ışık tutuyor. Bu bitkilerin dondurulması da, gelecekte iklim krizi nedeniyle bitki çeşitliliğinin azalması veya yok olması durumunda, günümüz bitkilerinin nasıl olduğunu hatırlamamıza yardımcı olacaktır.”

Sergide, Atatürk Üniversitesi çevresinde yetişen çeşitli bitki ve çiçekler yer alıyor. Bu bitkilerin arasında lale, papatya, sümbül, menekşe, karanfil ve gül gibi yaygın türlerin yanı sıra, daha nadir görülen bitkiler de bulunuyor.

Sergi, 2023 yılı sonuna kadar açık kalacak. (DHA)