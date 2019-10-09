İklimlendirme sektörüne yeni ihracat kapıları

Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul’da bir araya getirdi. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen fuarda Türkiye’deki üreticiler 107 ülkeden alım heyeti ile görüşerek ihracata yönelik yeni işbirlikleri gerçekleştirdi.

İklimlendirme sanayinde geleceğin teknolojilerine odaklanılan fuarda 35 ülkeden bin 021 katılımcı, ISK SODEX 2019'da Türkiye dahil 107 ülkeden fuarı ziyarete gelen 85.371 sektör profesyoneli ziyaretçi ile fuar bünyesinde biraraya gelerek önemli işbirliklerine imza attı. 2018 yılında gerçekleşen fuara kıyasla yüzde 4'lük yabancı ziyaretçi artışı yakalayan fuarda, bu yıl bir önceki yıla kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında gözlemlenen yüzde 60'lık artış oranı ise dikkat çeken önemli bir diğer başarı kriteri arasında yer alıyor.

ISK-SODEX'e yabancı ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti:

“ISK-SODEX Fuarı'nda bu yıl birçok ilki bir arada yaşadık. Fuar, yeni tarihlerinde gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz güzel ve verimli geçti. Sektör ihracatında önemli bir yer turan AB ülkeleri başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma heyetlerini Türkiye'den üreticilerle aynı masada bir araya getirdik. 4 günlük süre zarfında yerli ve yabancı üreticiler fuarın sunduğu fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirdi, önemli anlaşmalara imza attı. Sektörü ihracat hedeflerine taşıyan bir organizasyona ev sahipliği yaptık.”

DEV MARKALAR FUARDA

ISK-SODEX 2019 Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya başta olmak üzere 35 ülkeden binin üzerinde katılımcı marka ile yıla damgasını vuran bir organizasyona daha imza attı. İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük fuar organizatörü firmalarından, Alman devi Deutsche Messe'nin Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ile ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle gerçekleştirilen ISK-SODEX 2019, sektörün en fazla iş hacmi yaratan buluşmalarından birine de imza attı. Katılımcı firmalar 107 ülkeden 85 Bin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile önemli iş anlaşmaları gerçekleştirdi.



ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını bir yandan yeni iş birlikleri için potansiyel müşterilerle bir araya getirirken, diğer yandan fuar süresince düzenlenen forum ve konferanslarla bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform olarak renkli etkinliklere de sahne oldu. Birbirinden renkli organizasyon ve konferanslara da fuar bünyesinde ev sahipliği yapan, İklimlendirme sektörü alanında bölgenin en büyük ve önemli fuarı 14.Uluslararası “ISK-SODEX 2019”da bu yıl ilk olarak gerçekleştirilen yenilikler arasında, 10.Salonda yer alan Yangından Korunma Sistemleri ve 13.salonda görücüye çıkan MEP Hizmetleri bölümleri de sektörün yoğun ilgi ve beğenisi ile karşılaştı.



Bu yıl ikinci kez düzenlenen “ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019” yarışmasında 4 gün boyunca yarışarak doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası “Türkiye'nin en iyi ustası” olarak ödüllendirildi. ISK-SODEX'in şanslı ziyaretçileri fuar kapsamında gerçekleştirilen çekilişle 1 adet FIAT Fiorino, 6 adet Kombi, 1 adet nem alma cihazı ve ISKAV Yayınları'ndan oluşan 10 set kazanma şansı elde edecek.

2021 yılında gerçekleşecek olan 15.Uluslararası ISK-SODEX 2021 Fuarı içinse detaylı bilgiye www.sodex.com.tr websitesinden ulaşmak mümkün.