İlahi adalet: Çalmaya çalıştığı melek heykelinin kılıcıyla yaralandı
Meksika’da bir hırsız, kiliseden çalmaya çalıştığı melek heykelinin üzerindeki kılıçla ağır yaralandı.
Meksika'da bir adam, kilisede sergilenen bir melek heykelini çalmaya çalışırken yaralandı.
Kilisedeki melek kanatlı St. Michael (Mikail) heykelini gece yarısı çalmaya çalışan 32 yaşındaki Michael Alonso, heykeli taşımakta zorlandı. Alkollü olduğu belirtilen adam, ağır melek heykelini taşırken üzerindeki kılıç darbesiyle bir anda kendini kanlar içinde buldu.
Boynundan yaralanan Alonso'nun ciddi yaraları olduğu kaydedildi. Kilisenin önünde adamı bulanlar, hemen polise haber verdi. Heykelin ise zarar görmeden kiliseye iade edildiği aktarıldı.
Birçok Meksikalı olayı “ilahi adalet” diye niteledi.
St. Michael heykellerinde genelde Şeytan'dan korumayı sembolize eden kılıç figürleri bulunuyor.