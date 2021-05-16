İlahi aşkla vur mızraba!

Konya'nın tanınan aşıklarından Şemi'nin 5. kuşak torunu o. Ud çalmayı 9 yaşında dedesinden öğrendi. Kendini farklı bir yönde daha geliştirdi; ud ustası oldu. Halen ud yapımını sürdüren birkaç ustadan biri. Yaptığı udları 23 farklı ülkeye satıyor. Fatih Çinioğlu, SÖZCÜ HaftaSonu'nu atölyesinde ağırladı ve büyük sevdasını anlattı…

AĞAÇLARI AMERİKA'DAN

“Ud yapmak zor iş. Konya mızrabı da çok meşhurdur. Ağaçlar Amerika'dan ve Afrika ülkelerinden geliyor. Ud sanatına en çok Arap ülkelerinden gelen insanlar meraklı. Amerika'da yaşayan Osmanlı Ermenileri ve Rumlar da çok meraklı ud çalmaya. Birçoğu ile internet üzerinden görüşüyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bizim Konyalıların içinde musiki var.”

BESTE DE YAPIYOR

“Bu kültür bitmedi, bitmeyecek. Rahmetli Dedem ‘Allah aşkı olmadan mızraba vurulmaz' derdi. İlahi aşkla aran iyi olursa o sana nameleri döktürür zaten. Dedemin şiirlerini de bestelemeye başladım.”

Aşıklık genlerimizde var

“Aşıklık bizim genlerimizde var. 10 yaşındaki oğlum da kanun çalmaya başladı. Eskiden ‘oturak' dediğimiz sıra geceleri olurdu. Alkolsüz, yemekli, çalgılı. Muhabbet ve meşk geceleri yapılırdı.”