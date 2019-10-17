İlçeyi referandumla taşıyacaklar

Elazığ’ın Maden ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı merkeze bağlı Camikebir Mahallesi heyelan riski nedeniyle taşınacak. Madenliler, yeni yaşayacakları alana ise, referandum ile karar verecek. Elazığ Valiliği, 278’i konut, 232’si işyeri olmak üzere toplam 510 yerin heyelan riskinden dolayı boşatılmasına karar vermişti.

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Maden ilçesinde yaşanan heyelan riskinden dolayı yapılacak bir referandumla ilçenin başka bir bölgeye taşınacağını açıkladı. Bulut, “Şuan referandumun tarihi belli değil. Mağduriyet yaşayan CamiKebir Mahallesi’ndeki insanları mı taşıyalım yoksa geneli mi taşıyalım onu da vatandaşa soracağız. Genelini bir defada taşımak maliyetli bir iş ama talep olursa tabi ki devlet konut yapma gücüne sahip istedikleri kadar konut yapabiliriz” dedi.

“TAŞINMA KONUSUNDA BÜTÜN ALT YAPI ÇALIŞMALARIMIZI HAZIRLADIK”

Maden ilçesinin taşınması konusunda alternatif bölgelerin olduğunu ifade eden Bulut, “Maden ilçesinin taşınmasını halka soracağız ancak anket mi yoksa birebir görüşme mi olur, o şuan belli değil bunu bir şekilde valilik ayarlayacaktır. Ama bu referandumla ilgili kastettiğimiz şey şu; Maden'e yeni yerleşim yeri olacak alternatifleri ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ KARAR VERECEK

AKP'li Vekil Bulut sözlerini şöyle sürdürdü; “Tabi, bu bölgeden taşınmak isteyen var taşınmak istemeyen var. Bu konuda ortak bir paydada buluşup vatandaşın çoğunluğu ne diyorsa ve makul olanda neyse onu yapalım istiyoruz. Şuanda referandumun tarihi belli değil. Mağduriyet yaşayan CamiKebir Mahallesi’ndeki insanları mı taşıyalım yoksa geneli mi taşıyalım onu da vatandaşa soracağız. Genelini bir defada taşımak maliyetli bir iş ama talep olursa tabi ki devlet konut yapma gücüne sahip istedikleri kadar konut yapabiliriz”

ALTERNATİF YAŞAM ALANLARI AÇIKLANDI

Alternatif yaşam alanlarını da açıklayan Bulut, “Birinci alternatif Maden ilçesinde bulunan 58 dönümlük bir alan. Burada yapılacak konutları mı isterseniz, Maden'in başka bir bölgesi olan Tekevler bölgesinde mi bir yer isterseniz yoksa Gezin bölgesinde mi ev isterseniz diye soracağız. Buradaki vatandaşların da kanaatini almamız lazım” diye konuştu.

“AKIL TUTULMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

AKP'li Bulut'un referandum açıklamasını değerlendiren Maden CamiKebir Mahallesi Hafriyat Mağdurları Derneği Başkanı Hayati Acar ise, “Üç yılı aşkındır ilçemiz gerek yerelde gerekse ulusal basında birçok haberlerde çıkmaktadır. Maden ilçesi göçtü göçecek, bitti bitecek, taşındı taşınacak diye. Şimdiler de ise minicik bir referandum yapılacakmış. Bunun tek kelimeyle tanımı şudur; bu yaklaşım akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Şartlar belirlenmeden insanlarımıza net samimi bir yol gösterilmeden, insanlarımıza gerekli doğru açıklamalar yapılmadan yapılması düşünülen referandumun amacının ne olduğunu açıkçası merak ediyoruz. Bu konuyla ilgili referanduma gerek var mı? Tabii ki yok her şey ortada” dedi.

ELAZIĞ’IN MADEN İLÇESİ

Maden ilçesi Elazığ il merkezine yaklaşık 80 km. uzaklıktadır. İlçenin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 21 bin 699'dir. İlçe nüfusu bugün köylerle birlikte 16 bin 608'e düşmüştür. Son iki yılda ilçede yaşanan heyelan riski ilçedeki nüfus göçünü hızlandırmıştır. 2018 yılı verilerine göre ilçe merkezindeki nüfus 5 bin 373 iken bugün 4 bin 600'e gerilemiştir.