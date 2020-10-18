Türkiye’nin en ünlü iletişimcisi Prof. Nuran Yıldız her ilişkide başarı ya da başarısızlığın özünde iletişim olduğunu bu cümleyle özetledi.

O Türkiye'nin en tanınmış iletişim uzmanı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İletişim Araştırmaları Uygulama Merkezi Müdürü. Medya, siyaset ve iş dünyası tarafından tanınan, bir dönem CHP'den siyasete de giren Prof. Yıldız, hayatını ve iletişimin gücünü SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

“Fransızca öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir anne. Her ikisinin de çocuklarına iyi eğitim vermek ve onları mutlu etmek dışında bir yaşama amaçları olmadı. İletişim okumak hayalimdi. Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü kazandığımı öğrendiğimde sevinçten ağladığımı hiç unutmam. Sonra da aynı okulda hoca olmak, büyük bir keyif. İletişimin önemini şöyle özetliyorum. Merkezimizin duvarlarında da asılıdır bu söz: “İletişim yoksa hayat yoktur.” Her bir ilişkide başarı ya da başarısızlığın özünde iletişim vardır.

Siyasette de iletişimin büyük önemi var. İktidar açısından en önemli sorun, toplumun bütününü kapsayan bir iletişim dili kullanmıyor olmaları. Muhalefet açısından durum daha vahim, dünya değişiyor, siyaset değişiyor, seçmen zaten çok değişti, değişiyor ama muhalefetin ne dili, ne söyledikleri bu değişimden payını alıyor. Hâlâ 20. yüzyılda kalmış olan iletişim dilini kullanıyorlar.

“Mustafa Kemal'i ayrı tutarsam, Türkiye'de siyasette iletişim açısından iki isim öne çıkıyor ki iktidar olma süreleri de bunu kanıtlıyor: Süleyman Demirel ve Recep Tayyip Erdoğan. Her ikisi de seçmende, ‘Bizden biri' algısını oluşturmayı başardı. ‘Muhafazakâr' dediğimiz iktidar partisi ve o partinin lideri, günün gereklerine göre iletişimsel manevralar yapıyor. Değişimci bilinen muhalefet ise yeni bilgi konusunda daha tutucu.

Sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi alanlardaki bilgi 21. yüzyılda eskidi. Fakat muhalefetin dili 20. yüzyıldan 21.yüzyıla bir türlü geçemiyor. Rusya'da boşluk doldurmak için listeye yazılan bir belediye görevlisi, açık ara oy farkıyla başkan seçiliyor. Bu nasıl oldu diye düşünen siyasetçimiz olduğunu sanmıyorum. Dinlemeyi iyi bilen insanlar iyi iletişim kurar. Çoğu insan ve siyasetçi herkesin kendi fikrini duymak için can attığını sanıyor. Yok öyle bir şey.”

Online eğitim olmaz

Nuran Yıldız, uzaktan eğitime karşı: Kısa ve net söylemek gerekirse eğitimin online'ı olmaz. Yaparsınız tabii ama o eğitim değil ‘eğitimmiş gibi' olur. Öğretmen ve öğrenci birbirlerinin gözlerinin içine bakmadan ne eğitim, ne de iletişim olur.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ARTAR

“İnsanlar birilerini dinlemek değil, kendisini dinleyecek insanları istiyor. Psikiyatri merkezleri neden o kadar ilgi görüyor. İletişim kanalları kapandıkça psikiyatri klinikleriniz artar.”

Twitter eski zaman kahvehaneleri gibi

“Sosyal medyanın iletişimdeki yerini de doğru konumlamak zorundayız. Eski zaman kahvehaneleri gibi düşünün. Herkesin konuştuğu, her kafadan bir sesin yükseldiği bir yer orası. Twitter mesela, çevrede kendisini dinleyeni olmayanlar, içini orada döküyor. İnstagram ise göze hitap ediyor. Bu özelliğiyle tam da zamanın ruhundan besleniyor. Yeni zamanlarda göz, beynin yerini aldı. Düşünerek verdiğimiz kararlar yerini görerek verdiğimiz kararlara bıraktı.

Halbuki göz bizi en yanıltan organımız. Bu bilgi yeni değil üstelik, Machiavelli, “Prens”te yazmış neredeyse 600 yıl önce. Ben instagram'a gönülsüz başladım. Sevgili Ayşe Arman itti beni İnstagram'a. Sonra fark ettim ki, insanlar kendisi gibi olmayanlar dünyasından sıkılmışlar. Benim sadece kendim olarak orada olmam sanırım ilgi çekti. Sanırım koşturmak için dünyaya gelmişim. Hani durursa düşecek olanlardan. Ama en önemlisi sevmediğim, kendimi ifade edemediğimi düşündüğüm işleri yapmıyorum. Özel hayatımı sıfırlamış durumdayım.”