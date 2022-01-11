İlginç enstrümanı görenler şaşırıyor

Sivaslı saz imalat ustası, kasasını gitardan sapını ise bağlamadan yaptığı enstrümana 'Gisaz' ismini verdi. Yaptığı enstrümanın dikkat çektiğini belirten saz ustası, "Görenler bu enstrümanın adını soruyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ta çocukluğundan beri saz imalatı yapan İsa Demirkoparan’ın yaptığı ilginç enstrüman görenlerin dikkatini çekiyor. Kasası gitardan sapı ise bağlamadan olan enstrüman adı ise Gisaz.

Saz üreticisi İsa Demirkoparan, “Bu iş baba mesleğim. Çok değişik bir tasarım oldu. Aklıma müzisyenlerin oturmaktan kaynaklı bazı hastalıklar yaşadığı geldi. Onun için hem görsel olarak dikkat çeksin, hem ayakta hem de kucakta çalınsın istedim” dedi.

Demirkoparan, Gisaz'a yoğun talep olduğunu belirterek, “Yapımı 25-30 gün arasında sürdü, 10-12 aşamadan geçiyor. Bu ismi neden koydun diye soranlar oluyor. Bunun kasası gitar kasasına benzediği için GİSAZ olarak isimlendirdim. Hem gitar hem bağlama karışımı gibi kasası gitara benziyor, sapı bağlama sapına benziyor. Talepler yoğun, sesi ve görünümü farklı olduğundan dolayı yoğunluk oluyor. Özel olarak isteyenlere yapıyorum” dedi. (İHA)