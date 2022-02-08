Ilısu Şelalesi buz tuttu

Aksaray’da 2 haftadır etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 24’lere kadar düşmesiyle Ilısu Şelalesi buz tuttu. Buz tutan şelalenin oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülenirken, şelale doğasever ve dağcıların gözdesi oldu.

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Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde bulunan Ilısu Şelalesi, kentte eksi 24’lere kadar düşen hava sıcaklığı ve yoğun kar yağışı sebebiyle buz tuttu.

Görsel bir şölen oluşturan şelale, doğasever ve dağcıların da gözdesi oldu.

Suları Melendiz Çayı’na dökülen 25 metre yüksekliğinde ve 12 metre genişliğinde olan Ilısu Şelalesi’ndeki buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı.

Şelaleye ekip olarak giden dağcılar buzda tırmanış gerçekleştiriyor. (İHA)