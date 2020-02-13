İlk cemre ne zaman düşecek? Kaç tane cemre var?

İlk cemre ne zaman düşecek? Kaç tane cemre var?

2020 ilkbaharının yaklaşması ile birlikte cemre tarihleri de merak konusu oldu. Baharın habercisi cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Peki ilk cemre ne zaman düşecek? Kaç tane var?

Cemre halk arasında sıcaklığın artması olarak biliniyor. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat’ta düşecek. İşte 2020 yılı cemre tarihleri…

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞER?

Cemre halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinir. Cemrenin düşmesi halk arasında doğanın uyanışı olarak kabul edilir. Havaların ısınmasına sebep olan cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir.

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.