İlk defa regl olan çocuğa nasıl davranılmalı?

Kız çocukları ergenlik döneminin gelmesiyle birlikte 12-13 yaşlarında regl olurlar. Bununla birlikte bir iki sene ileri ya da bir iki sene geri gidebilir. Burada annelere düşen görev ise regl döneminin ne olduğunu anlatmak ve korkularını yenmesini sağlamaktır. Kızınız regl olmadan önce merak edip bu dönem hakkında bazı sorabilir veya olduktan sonra ne yapacağı hakkında utana sıkıla sizden yanıt almak isteyebilirler. Bu durumda en doğru olan şey ona kadın bedeni ve işleyişi hakkında bir takım bilgiler vermektir. Peki ilk defa regl olan çocuğa nasıl davranılmalı? Anneler regl olacak çocuğunu nasıl bilgilendirmeli? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

REGL DÖNEMİNDEKİ KIZINIZA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Her çocuk birbirinden farklıdır kimileri bu konularda daha utangaç davranırken kimileri ise zorlanmadan her türlü soruyu annesine sorabilir. Bu nedenle çocuğunuzun davranışlarını dikkate almanızda fayda vardır. Utangaç çocuğunuza durumu anlatmakta ısrarcı davranmayın. Sadece regl döneminin her kadının yaşadığı norma bir durum olduğundan bahsedebilir ve ne yapması gerektiğini anlatabilirsiniz.

Kızınız size regl ile ilgili sorular sorduğunda mutlaka cevap verin. Özellikle ilk defa regl olduğunu nasıl anlayacağını merak edebilirler. Onu sabırla dinleyin ve regl dönemi hakkında doğru bilgiler araştırarak cevap verin.

Regl döneminde ağrı ve sancı sorunları yaşanabilir. Bu nedenle ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmak size kendine daha yakın hissetmesini sağlayabilir.

Adet kanamasının neden olduğunu kadın olmakla ve doğurganlıkla ne derece ilişkisi olduğu hakkında bilgiler edinmesini sağlayın.

Kızınız henüz adet olmadıysa kızınız için regl kiti hazırlayabilirsiniz. İçerisinde ped ve külot olan bu kiti kızınız yanında taşıyarak kendini daha güvende hissedebilir.

Beraber bir adet takvimi hazırlayın. Bu sayede bir sonraki adet dönemi için kendini daha hazır hissetmesini sağlayabilirsiniz.