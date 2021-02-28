İlk kadın bakan Aykut, Atatürk’e minnettar

İmren Aykut, 1987'de Turgut Özal hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldı. Bu aynı zamanda Türkiye'de seçimle gelen ilk kadın bakandı. Aykut daha sonra Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz hükümetlerinde Devlet ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Atatürk'ü minnetle andığını belirterek Aykut şöyle konuştu:

52 YIL BEKLENDİ

“Büyük Önderimiz o zamanlar büyük bir ileri görüşlülükle, daha o zamanlar birçok Avrupa ülkesinde bile yokken bizlere, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını getirdi. Kadınlar, parlamentoya TBMM'nin kuruluşundan 15 yıl sonra Büyük Önderimiz'in çabaları ile girebildiler. 1935'te Meclis'te 18 kadın vardı. Ancak Bakanlar Kurulu'na girmek için 52 yıl beklendi. 46'ncı hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldım. Halkın, demokratik yolla seçtiği ve göreve getirdiği ilk kadın bakan oldum. Bu benim için büyük onur. Ancak bu şeref, benden önce Turgut Özal'a aittir. Bir bakanlığı kadınlara layık gören ilk Başbakan Özal'dır. Biz kadınlar olarak haklarımızı çok zor elde ettik. İnşallah kaybetmeyiz…

Aykut çocukluğunu da anlattı: Adana'nın küçük bir ilçesinde, memur çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüdüm. İlçede gazete okuyan tek kişi vardı, o da babamdı. Bozulmamış bir doğa ile iç içeydik. Teknoloji ile tanışmamıştık. Evlerde telefon nadir bulunurdu. İstanbul'da bir evde çocuk doğduğunda aile telefon müracaatı yapardı, çocuk 20 yaşına geldiğinde evine telefon ancak bağlanırdı. Çok az kimsenin evinde televizyon vardı o da günde birkaç saat yayın yapar ve siyah beyazdı. Radyo ilk geldiğinde, herkes içinde insan aramıştı. Bugünkü gençlere bu anlattıklarım asırlar öncesi gibi geliyor.

Özal'ın katkısını unutmayın

Aykut, Türkiye'nin bugün geldiği nokta için Özal'a teşekkür etti: Teknolojinin ülkemizde gelişmesinde rahmetli Turgut Özal'ın, onun vizyonunun çok büyük katkısı var, bunu unutmamalıyız. Ama çocuklar için üzgün ve endişeliyim. Odalara kapanmış, bilgisayarlara yapışmış çocuklar.

Bu asgari ücretle nasıl geçinecek vatandaşlar?

Aykut: Asgari ücret bugünün zor şartlarında hayli düşük kaldı. Pazarlara gidin, kilosu 10 liradan ucuz bir şey bulamazsınız, nasıl geçinecek bu insanlar? Bugün çok zor bir süreç yaşıyoruz, ağır bir ekonomik kriz yaşarken kendimizi korona belasının içinde bulduk. İşsizlik de vahimleşti.