İlk sıradaki şaşırttı: Dünyanın en çekici aksanları ortaya çıktı

Bilim dünyası, çekiciliğin sesimizle büyük ölçüde bağlantılı olduğunu söylerken dünya çapında yapılan bir araştırma da, yeryüzündeki en çekici aksanları belirledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada varolan yüzlerce aksan arasından bazıları insanları gerçekten etkiliyor ve onları cezbediyor. Şimdi Highland Titles’ın yeni araştırmasına göre, dünyanın en seksi aksanları ortaya çıktı ve sonuçlar sizi şaşırtabilir.

İstatistiklere göre, insanların %71’i aksanlı biriyle çıkmak istiyor.

Ankete katılan 1.000 yetişkin arasında İngiltere’nin Londra ve Birmingham aksanları en çekici olarak sırasıyla 3. ve 8. sırada yer aldı.



Avustralyalıların da hem erkekler hem de kadınlar bakımından en çekici aksana sahip olarak kabul edilmesi anketin şaşırtıcı sonucu oldu.

Bunun dışında en romantik aksanlar arasında Fransızca, İspanyolca ve Avustralya İngilizcesi sayıldı ve bu bilgi de pek çok kişiyi şaşırtmadı.

Aksanı en az çekici bulunanlar ise New Yorklular olarak çıktı. Ankete cevap veren Amerikalılar, bu bölgenin en az çekici kadın aksanına sahip olduğunu söylediler.

Peki katılımcıların %52'sinin erkek, %48'inin kadın olduğu araştırmada, sonuçlar nasıl oldu?

İŞTE EN ÇEKİCİ İLK 8 AKSAN

1. Avustralyalı

2. İskoç

3. Londralı

4. İrlandalı

5. Fransız

6. İtalyan

7. Galli

8. Birminghamlı

EN AZ ÇEKİCİ OLAN İLK 8 AKSAN

1. New Yorklu

2. Bostonlı

3. Orta batı Amerikan

4. Kanadalı

5. Güney Amerikalı

6. İspanyol

7. Alman

8. Yorkshirelı

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