İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti

Corona virüsü salgını sonrasında eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler de uzaktan eğitim almaya başladı. Tedbirler kapsamında 20 yaş altına da sokağa çıkmak yasaklanınca özellikle ilkokul öğrencilerinin evlerinde sıkılmaması için çeşitli etkinliklere yönlendirildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA’NIN TAKLİDİNİ YAPTI

Kırıkkale’de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek de, bu süreçte Sağlık Bakanı Koca’nın kılığına girerek bir basın açıklamasını canlandırdı. Takım elbisesini giyerek kravatını takan Görkem, annesi yardımıyla kendisine bir bıyık ve ben de çizdi.

Arkadaşlarından 8 yaşındaki Eymen Karataş İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri olurken 7 yaşındaki Furkan Gündoğdu’da TRT muhabirliğine büründü. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir basın toplantısı ayarlayan minikler, Bakan Koca taklidi yapan Görkem’e gündeme dair çeşitli sorular yöneltti.

Fahrettin Koca’nın bir Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı ezberleyen minik Görkem de, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek sorulara özenle yanıt verirken özellikle büyüklerini tedbirlere uymaya davet etti. Mizahi bir şekilde rol yapan miniklerin taklitleri beğeni kazandı.

“ELİMİZDE GÜÇLÜ BİR KOZ VAR, YAKALANMAMAK”

Açıklamasının ardından arkadaşlarına ‘Değerli basın mensupları’ diyerek hitap eden Görkem Sezgin Pezek, Bakan Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı ve sosyal medyada da geniş yer bulan “Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak” sözleri de esprili bir şekilde canlandırmada kendisine yer buldu. İHA