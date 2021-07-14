İmamoğlu çağrıda bulunmuştu, ünlü sanatçı bağışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor. Gelin bu evlerin kapısını sizin için çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim” diyerek İstanbul Vakfı’nın kurban bağışı kampanyasına katılma çağrısında bulunmuştu.

Sanatçı Selçuk Balcı da İmamoğlu’nun çağrısı sonrası Twitter hesabından İstanbul Vakfı’na kurban bağışında bulunduğunu açıkladı.

Balcı, yaptığı bağışı şu sözlerle duyurdu:

“Bu yıl kurban bağışımı İstanbul Vakfı’na yapacağım. 300 bin eve, et girmiyormuş. Birkaç tanesinin mutfağında pişecek olan aşa katkımız olacak ise ne mutlu bize. İnsanlığa, buzdolabına atıp kışlık, yemeklik et stoğu yapmaktan daha faydalı olacağını düşünüyorum.”

Daha sonra bağış dekontunu da paylaşan Balcı, “İyilik bulaşıcıdır derler. Bu yüzden paylaştım, yanlış düşünülmesin” ifadelerini kullandı.

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