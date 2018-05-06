İnanılmaz anlar! 25 tonla halat köprüden geçtiler videoya aldılar

Sosyal medyanın yaygınlaşması ülkemizde yaşanan tuhaf olayların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Türkiye'de çekilen görüntülerde dev bir kamyon, altından nehir akan köprünün üzerinden geçerken videoyu kayda alan bir vatandaş, 25 ton ile köprünün üzerinden geçmekle övünüyor.

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Türkiye’de çekilen ancak nerede ve hangi tarihte kayda alındığı öğrenilemeyen bir videoda ülkemizde insan hayatına ne kadar önem verildiği bir kez daha açık seçik kanıtlandı.



Videoda dev bir kamyonun halatlı köprü üzerinden geçtiği görülüyor. Yabancı Facebook paylaşım sayfalarında da yayınlanan görüntüler için sayısız yorum yapılırken, videoda yüzü görünmeyen bir kişinin “Evet arkadaşlar 25 tonla halat köprüden geçiyoruz şu anda” dediği duyuluyor.