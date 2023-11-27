Halk plajında kendini tatmin ederken yakalandı

Sahilde kendini tatmin ederken yakalanan bir kadın polis tarafından tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Georgia eyaletinde kimsenin görmeyeceğini düşündüğü bir plajda kendini cinsel olarak tatmin eden 34 yaşındaki Christine Revels-Glick, inlemeleri yüzünden “yakalanınca” ne yapacağını şaşırdı.

Kadının seslerini duyan plaj sakinleri, polise haber verince işler karıştı. Memurlar kendisine yaklaştığında Revels-Glick ilk başta tüm bilgileri reddetti ve sadece havlusunun üzerine uzanıp denizin tadını çıkardığını iddia etti.

Polis onun hikayesine inanmayınca çantasını aramak istedi. Genç kadın bunun üzerine strese girdi ve kendini tatmin etmek için bir cihaz kullandığını itiraf etti.

Polislere yaptığı açıklamada, stresli ve üzgün olduğunu ve müstehcen eylemi tamamlamasının yalnızca 20 saniye sürdüğünü iddia etti. Yine de polis onu kelepçeleyip götürdü ve Revels-Glick gözyaşlarına boğuldu. Tutuklamanın görüntüleri yayınlandıktan sonra milyonlarca kez izlendi.

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