İnanılmaz olay… Yakaladıkları balığın içinden seks oyuncağı çıktı

ABD'li iki balıkçı, yakaladıkları yayın balığının içini açtıklarında inanamadıkları bir manzarayla karşılaştı.

Sozcu.com.tr

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Tuhaf olay ABD’de gerçekleşti. Richard Kesar ve Jon Hoop isimli iki balıkçı, yakaladıkları yayın balığının midesinde tuhaf yumruları gördüklerinde bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler ve içeride buldukları şey karşısında şok oldular.

Daily Star’da yer alan habere göre, Indiana, ABD’den Richard Kesar ve Jon Hoop, balığın içindeki “büyük kahverengi yapay penisi” keşfettiklerinde evde tuttukları avı temizliyorlardı.

Balıkçılar, başlangıçta yayın balığının biraz yumurta veya daha küçük bir yaratık yuttuğunu varsaymıştı. Ancak, şişmiş karnını dürttüklerinde, tipik olarak bir balığın yediği hiçbir şeye benzemeyen sert bir nesne hissettiler.

Kesar, WTTV-TV’ye verdiği demeçte, “Tekneye bindiğimizde midesinin kocaman olduğunu fark ettik.

“Kesip açmaya karar verdik ve köpük top, bir balık parçası ve yapay penisi bulduk. Nasıl ve neden nehre düştüğü hakkında hiçbir fikrim yok” dedi.

Balıkçılar, avlarının görsellerini Facebook’ta paylaştı.

Son derece garip bir anda, Kesar, önce üç yaşındaki kızının avı temizlemesine yardım ettiğini söyledi. O ve karısı bakışlarını başka yöne çevirmek ve zorlu bir konuşmadan kaçınmak için hızlı davranmak zorunda kaldılar.

Kesar, “Hoop çıkınca karım ve ben gülmeye başladık. Karım hemen kızımın gözlerini kapattı ve başını çevirdi” dedi.

İnsanlar, Kesar’ın Facebook gönderisine birçok yorum yağdırdı.

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